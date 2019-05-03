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  3. Antalyaspor, Göztepe maçına Mete Kalkavan'ın atanmasına tepki gösterdi

Antalyaspor, Göztepe maçına Mete Kalkavan'ın atanmasına tepki gösterdi

Antalyaspor, Göztepe maçına Mete Kalkavan'ın atanmasına tepki gösterdi

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşacakları Göztepe maçına hakem Mete Kalkavan'ın atanmasına tepki gösterdi.

Süğlün, yaptığı açıklamada, hakem Mete Kalkavan'ın 18 Şubat Pazartesi günü Süper Lig'in 22. haftasında oynadıkları Medipol Başakşehir karşılaşmasında büyük hatalar yaptığını öne sürdü.

O maçın ardından, "Antalya, bugünü ve Mete Kalkavan'ı unutmaz." şeklinde açıklama yaptıklarını hatırlatan Süğlün, hakemin kararlarını Türk futbol kamuoyunun da gördüğünü bildirdi.

Kalkavan'ın VAR sisteminin başında olduğu Antalyaspor-Galatasaray maçında da büyük hatalar yaptığını savunan Süğlün, şunları kaydetti:

"Kalkavan'ın bu hafta oynayacağımız Göztepe maçında görevlendirilmesini hayretle karşıladık. Her kulüp gibi, Antalyaspor'un da hedefleri doğrultusunda mücadelesi sürerken, ligin kaderini etkileyecek böyle kritik bir karşılaşmaya Mete Kalkavan'ın atanması, bizleri endişeye sevk etti. Endişemizin nedeni, maçı kazanamama ihtimalimiz değil, hak edenin kazanamama ihtimalidir. Her zaman adil yönetimden başka bir isteği olmayan kulübümüzün bu maçta da tek isteği budur. Mete Kalkavan'ın skora hiçbir etki etmeyecek kararlar vermesi, sadece bizim değil, eminiz ki, beşincilik ve ligde kalma mücadelesi veren tüm takımların da beklentisidir."

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