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aksam.com.tr
  • 03 Mart 2013 Pazar 16:24
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Antalyaspor gole boğdu!

Antalyaspor gole boğdu!

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Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor evinde Gaziantepspor farklı geçti.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medical Park Antalyaspor ve Gaziantepspor karşı karşıya geldi. Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda oynanan maçı 5-2'lik skorla MP Antalyaspor kazandı.

MP Antalyaspor'un gollerini 2. dakikada Lamine Diarra, 39 ve 79. dakikalarda Tita, 60. dakikada Isaac Promise ve 82. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetti. Gaziantepspor'un golleri 23. dakikada Serdar Kurtuluş ve 62. dakikada Dorge Rostand'dan geldi. MP Antalyaspor'un 2. golü 39. dakikada Uğur İnceman'ın kaçan penaltısının hemen ardından geldi.

Medical Park Antalyaspor 3 hafta aradan sonra aldığı bu galibiyetle puanını 37'ye yükseltti. Gaziantepspor, deplasmandan eli boş dönerek 28 puanda kaldı ve küme düşme potasına girdi. MP Antalyaspor gelecek hafta Sivasspor'a konuk olacak. Gaziantepspor ise sahasında yine küme düşmeme mücadelesi veren Akhisar Belediye'yi konuk edecek.

STAT: Akdeniz Üniversitesi

HAKEMLER: Süleyman Abay (6), Alpaslan Dedeş (6), Erdem Bayık (6)

MEDİCAL PARK ANTALYASPOR: Sammy (7)- Ali Tandoğan (6), Emre (6), Deniz (6) (Dk.50 Murat 6), Mehmet Sedef (6), İbrahim (7), Uğur (5) (Dk.46 Janda 7), Isaac (7), Aissati (7), Tita (8) (Dk.80 Ömer Şişmanoğlu), Diarra (7)

GAZİANTEPSPOR: Karcemarskas (5)- Taşkın (6), Ivan Kecojavic (6), Kemal (5), Şenol (6), Serdar Kurtuluş (6), Bekir (5), Medunjanin (5) (Dk.46 Traore 6), Oktay (5) (Dk.66 Turgut 6), Cenk (5) (Dk.46 Dorge Kouemaha 7), Sernas (6)

GOLLER: Dk.2 Diarra, Dk.38, 79 Tita, Dk.61 Isaac, Dk.82 Ömer Şişmanoğlu (Medical Park Antalyaspor), Dk.23 Serdar Kurtuluş, Dk.62 Dorge Kouemaha (Gaziantepspor)

SARI KARTLAR: Tita, Emre, Sammy, İbrahim, Janda (Medical Park Antalyaspor), Serdar Kurtuluş, Traore, Kemal (Gaziantepspor)

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