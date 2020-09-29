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  • 29 Eylül 2020 Salı 12:10
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Antalyaspor genç futbolcuyu kaptı

Antalyaspor genç futbolcuyu kaptı

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Bayern Münih'in genç oyuncusu Mert Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Antalyaspor, Bayern Münih'ten sağ bek Mert Yılmaz ile 5 yıllığına anlaştı.

TRT Spor'un haberine göre; 21 yaşındaki oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra Akdeniz ekibine imza atacak.

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