Antalyaspor, Fedor Kudryashov'u transfer etti

Kırmızı beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Antalyasporumuz, 35 kez Rus Milli Takım formasını da giyen Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Fedor Kudryashov'a hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.
Kudryashov, geçen sezon Medipol Başakşehir forması da giymişti.
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, Beşiktaş'ın Youtube kanalında imza parası sorun yaratan 18 yaşındaki Ajdin Hasic ile ilgili yaşananları anlattı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'yı kadrolarına katacakları iddialarına yanıt verdi.
Galatasaray, Marcelo Saracchi'yi 1.5 yıllığına kiraladığını KAP'a bildirdi.
Ryan Babel, Instagram hesabının profilinde yazan Galatasaray'ı sildi.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in takviye istediği bölgeler için çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibinde başkan Ahmet Ağaoğlu, "Aceleci davranıp bütçeyi sarsacak bir adım atmayacağız" dedi.
Süper Lig'in en az koşan takımlarından biri olan Galatasaray'da gözler yeni transferler ve Alberto Bartali'ye çevrildi.
Şampiyon olmak için kadrosunu güçlendirmek isteyen Sivasspor Fejsa'yı transfer etmek istiyor.