Antalyaspor, Eren Albayrak'ı kadrosuna kattı

Japonya Ligi takımlarından Jubilo Iwata'dan ayrılan Eren Albayrak, Süper Lig temsilcisi Antalyaspor ile 2+1 yıllığına anlaştı.

Son olarak Japonya Ligi ekiplerinden Jubilo Iwata forması giyen Emre Albayrak, Antalyaspor ile anlaştı.

Akdeniz ekibiyle anlaştı

Ajansspor'un elde ettiği bilgilere göre; Antalyaspor serbest statüde yer alan 28 yaşındaki tecrübeli oyuncu Eren Albayrak ile anlaşmaya vardı.

Eren Albayrak, Süper Lig'de daha önce Trbzonspor, Orduspor, Rizespor, Konyaspor ve Başakşehir gibi takımlarda forma giymişti.