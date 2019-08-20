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aksam.com.tr
  • 20 Ağustos 2019 Salı 15:36
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  • 20 Ağustos 2019 Salı 15:36

Antalyaspor, Eren Albayrak'ı kadrosuna kattı

Antalyaspor, Eren Albayrak'ı kadrosuna kattı

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Japonya Ligi takımlarından Jubilo Iwata'dan ayrılan Eren Albayrak, Süper Lig temsilcisi Antalyaspor ile 2+1 yıllığına anlaştı.

Son olarak Japonya Ligi ekiplerinden Jubilo Iwata forması giyen Emre Albayrak, Antalyaspor ile anlaştı.

Akdeniz ekibiyle anlaştı

Ajansspor'un elde ettiği bilgilere göre; Antalyaspor serbest statüde yer alan 28 yaşındaki tecrübeli oyuncu Eren Albayrak ile anlaşmaya vardı.

Eren Albayrak, Süper Lig'de daha önce Trbzonspor, Orduspor, Rizespor, Konyaspor ve Başakşehir gibi takımlarda forma giymişti.

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