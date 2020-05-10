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aksam.com.tr
  • 10 Mayıs 2020 Pazar 11:05
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  • 10 Mayıs 2020 Pazar 11:05

Antalyaspor düz koşu ve istasyon çalışması yaptı

Antalyaspor düz koşu ve istasyon çalışması yaptı

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Fraport TAV Antalyaspor, saha antrenmanlarına devam etti.

Teknik direktör Tamer Tuna denetiminde gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, düz koşu ve istasyon çalışması gerçekleştirdi. Tuna, antrenmanda futbolcuları saha içinde farklı bölgelere gönderip toplu çalışmalar da yaptırdı. Kaleciler de takımdan ayrı olarak çalıştı.

FTA Antalyaspor, çalışmalarını gün içinde yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

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