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aksam.com.tr
  • 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:56
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  • 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:56

Antalyaspor, Doukara'yı resmen açıkladı

Antalyaspor, Doukara'yı resmen açıkladı

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Antalyaspor geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Souleymane Doukara'nın Al-Ettifaq kulübüne transfer olduğunu açıkladı.

Antalyaspor geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Souleymane Doukara'nın Al-Ettifaq kulübüne transfer olduğunu açıkladı.

Antalyaspor'un açıklaması şu şekilde;

"Antalyasporumuzda, 31 Ocak 2018 tarihinden bu yana forma giymekte olan futbolcumuz Souleymane Doukara, Suudi Arabistan’ın Al-Ettifaq kulübüne transfer olmuştur. Souleymane Doukara’ya kulübümüze verdiği hizmet için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz."

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