Antalyaspor, Doukara'yı resmen açıkladı

SPOR GÜNDEMİ

Luiz Gustavo transferinde son dakika! Luiz Gustavo transferinde son dakika! Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo için Marsilya'ya yaptığı 4 milyon Euro'luk teklif reddedildi. Sarı Lacivertlilerin 7 milyon Euro civarında bu transferi bitirebileceği iddia edildi.

Büyük tepkiyle karşılaşmıştı! Görevinden istifa etti Büyük tepkiyle karşılaşmıştı! Görevinden istifa etti Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, görevinden istifa etti.

Bir transfer daha bitti! Resmi açıklama yapıldı Bir transfer daha bitti! Resmi açıklama yapıldı Beşiktaş, Georges-Kevin N'Koudou transferini resmen açıkladı

Galatasaray'a Diagne'den çok kötü haber! Galatasaray'a Diagne'den çok kötü haber! Senegalli forvet Mbaye Diagne'yi satmak isteyen Galatasaray’da evdeki hesap çarşıya uymadı. Sarı-kırmızılı kulüpte beklentileri boşa çıkaran yıldız futbolcuya 15 milyon Euro'luk bedel biçen yönetim aradığını bulamadı. Ne İngiltere ne de Suudi Arabistan'dan Diagne'yi isteyen çıkmadı.

Fenerbahçe'den 30 milyon Euro istediler! Fenerbahçe'den 30 milyon Euro istediler! Renato Sanches'e talip olan Fenerbahçe'ye Bayern Mühih'ten 30 milyon euro'luk fatura çıktı.

Falcao'nun menajerinden flaş Galatasaray açıklaması Falcao'nun menajerinden flaş Galatasaray açıklaması Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferinde yetkili olan menajer Ahmet Bulut transfer hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.