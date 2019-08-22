Antalyaspor, Doukara'yı resmen açıkladı

Antalyaspor geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Souleymane Doukara'nın Al-Ettifaq kulübüne transfer olduğunu açıkladı.
Antalyaspor'un açıklaması şu şekilde;
"Antalyasporumuzda, 31 Ocak 2018 tarihinden bu yana forma giymekte olan futbolcumuz Souleymane Doukara, Suudi Arabistan’ın Al-Ettifaq kulübüne transfer olmuştur. Souleymane Doukara’ya kulübümüze verdiği hizmet için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz."
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