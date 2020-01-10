Antalyaspor Dever Orgill ile söz kesti

Antalyaspor’da iç ve dış transferde sıcak saatler yaşanıyor. Süper Lig’de ilk devreyi topladığı 14 puanla 16. sırada tamamlayan ve Stjepan Tomas’ın yerine takımın başına Tamer Tuna’yı getiren Antalyaspor, transferde gaza bastı.
Çalışmalarını sürdüren Akdeniz ekibi, geçtiğimiz sezon Başakşehir forması giyen Fedor Kudryashov’u kadrosuna katmıştı. Kırmızı-Beyazlılar’ın ikinci bombası Süper Lig’den geldi. Antalyaspor, ismi Arabistan ekipleriyle anılan Ankaragücü’nün golcü futbolcusu Dever Orgill ile söz kesti. Tamer Tuna’nın bu transferde ısrarcı olduğu ve bonservis sorunu çözülür çözülmez Jamaika’lı futbolcunun transferinin resmen açıklanacağı öğrenildi.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi konusunda teknik heyetin veya Arda Turan'ın bir talebi olmadığını söyledi.
Everton'da istediği şans bulamayan milli futbolcumuz Cenk Tosun, sezon sonuna kadar Crystal Palace'a kiralandı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya'da bir basın toplantısı düzenledi.
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç devre arası çok açılmadan 2-3 transfer daha yapacak formülü buldu. Başkan sahibi olduğu Yapı Kredi ve bir leasing firmasıyla yapılandırma konusunda anlaşma sağladı. Kulübün harcama limiti artı 40 milyon TL oldu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Talisca transferi hakkında flaş açıklamalar yaptı.
Galatasaray'ın Antalya kampı kadrosu belli oldu. Buna göre kadro dışı olan Nzonzi'nin yanı sıra ağır enfeksiyon geçirdiği açıklanan Onyekuru kafilede yer almadı. Babel transfer görüşmeleri, Andone de sakatlığı sebebiyle kampa katılmayan isimler.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Trabzonspor'un kamplarını ziyaret etti.