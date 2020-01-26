Antalyaspor, Denizlispor'u deplasmanda farklı mağlup etti

Yeni transferleri Sinan Gümüş ve Jahovic ile sahaya çıkan Antalyaspor, maçın başından sonuna kadar Denizlispor karşısında etkili bir performans sergilerken, 11 hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı.
Antalyaspor'a üç puanı getiren golleri, 26. dakikada Jahovic, 40. dakikada Mukairu ve 57. dakikada Blanco kaydetti. Antalyaspor, Denizlispor karşısında aldığı galibiyetin ardından puanını 17'ye yükseltti; Denizlispor ise 22 puanda kaldı.
Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Göztepe deplasmanına konuk oluyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, depremzedelere destek olmak amacıyla Elazığ'a gidecek.
Antalyaspor'da Jahovic, kafa travması şüphesiyle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena’da ağırladığı Chicago Bulls‘a 106-118 kaybetti. Milli basketbolcumuz Cedi Osman’ın başlattığı yardım kampanyası sonrası depremzedelerimiz için toplamda 385 bin lira yardım toplandı.
Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın, Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği maçta atılan gollere sevinmediği iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için geri sayım başladı... Avcı ile yolları ayıran Siyah-Beyazlı yönetim takımın başına son anda bir sürpriz çıkmazsa Sergen Yalçın'ı getirmeyi planlıyor.
Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Abdullah Avcı'nın oğlu Mert Avcı, kişisel Instagram adresinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi.