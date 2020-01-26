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aksam.com.tr
  • 26 Ocak 2020 Pazar 15:30
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  • 26 Ocak 2020 Pazar 15:31

Antalyaspor, Denizlispor'u deplasmanda farklı mağlup etti

Antalyaspor, Denizlispor'u deplasmanda farklı mağlup etti

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Süper Lig'in 19: haftasında Denizlispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada kazanan taraf 3-0'lık Antalyaspor oldu.

Yeni transferleri Sinan Gümüş ve Jahovic ile sahaya çıkan Antalyaspor, maçın başından sonuna kadar Denizlispor karşısında etkili bir performans sergilerken, 11 hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı.

Antalyaspor'a üç puanı getiren golleri, 26. dakikada Jahovic, 40. dakikada Mukairu ve 57. dakikada Blanco kaydetti. Antalyaspor, Denizlispor karşısında aldığı galibiyetin ardından puanını 17'ye yükseltti; Denizlispor ise 22 puanda kaldı.

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