Antalyaspor, Brezilyalı stoper Naldo'yu transfer etti

Kulüpten "Hoş geldin Naldo" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Edinaldo Gomes Pereira ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
32 yaşındaki stoper Naldo, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Espanyol formasıyla geçen sezon 18 lig maçında 1332 dakika süre aldı.
Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, hem lig, hem Türkiye Kupası hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için geniş bir kadro kurma düşüncesinde. Turuncu lacivertli kulüp bu kapsamda Altınordu'nun genç stoperi Ravil Tagir'i kadrosuna katıyor.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 3. haftasında pazar günü deplasmanda oynanacak Galatasaray derbisinde yönetim kuruluyla birlikte Türk Telekom Stadı'ndaki yerini alacak.
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Malili hücum oyuncusu Fousseni Diabate'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu duyurdu.
The Sun'ın özel haberine göre, Slaven Bilic'in çalıştırdığı İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion, 36 yaşındaki Emmanuel Adebayor'u kadrosuna katmayı planlıyor. Habere göre İngiliz ekibinin transferdeki rakibi ise Fenerbahçe. Sarı-Lacivertlilerin de Togolu golcüyle temas halinde olduğu iddia edildi.
Son olarak Manchester City'de forma giyen ve şu an boşta olan Aleix Garcia ile Galatasaray temas kurmuştu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna Dinamo Bükreş de talip oldu ancak İspanyol futbolcu ‘Galatasaray'dan haber bekliyorum' diyerek teklifi reddetti.
Daha önce Diego Perotti ile anlaşan Fenerbahçe, Roma'nın 3 milyon euro bonservis inadını kırdı ve İtalyan deviyle de el sıkıştı. Arjantinli yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Sarı-Lacivertliler, başarılı futbolcuya da bonuslarla birlikte en fazla 2,5 milyon euro ücret ödeyecek. Fenerbahçe transferi sosyal medya hesabından güneş emojisiyle duyuracak.