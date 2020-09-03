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aksam.com.tr
  • 03 Eylül 2020 Perşembe 19:12
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Antalyaspor, Beşiktaş ile yapacağı maça hazır

Antalyaspor, Beşiktaş ile yapacağı maça hazır

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AA

Fraport TAV Antalyaspor, yarın İstanbul'da bir organizasyonda Beşiktaş ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi çalışmalarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Akdeniz temsilcisi, Beşiktaş ile hazırlık maçı öncesi son çalışmasını İstanbul'da gerçekleştirdi.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmandan sonra kamp yaptığı otele geçen kırmızı-beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı.

Katıldığı hazırlık turnuvasının ilk maçında Fenerbahçe'ye yenilen Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş ile üçüncülük maçına çıkacak.

Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, Vodafone Park'ta yarın saat 21.00'de başlayacak.

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