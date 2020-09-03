Antalyaspor, Beşiktaş ile yapacağı maça hazır

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Akdeniz temsilcisi, Beşiktaş ile hazırlık maçı öncesi son çalışmasını İstanbul'da gerçekleştirdi.
Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmandan sonra kamp yaptığı otele geçen kırmızı-beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı.
Katıldığı hazırlık turnuvasının ilk maçında Fenerbahçe'ye yenilen Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş ile üçüncülük maçına çıkacak.
Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, Vodafone Park'ta yarın saat 21.00'de başlayacak.
Transferin en etkili takımı Fenerbahçe, 3 yıldızın transferi için son hamlelerini yapıyor. Eran Zahavi ile her konuda anlaşan, Marcel Tisserand'ı büyük ölçüde bitiren Sarı-Lacivertliler, asıl sükseyi Edin Visca transferiyle yapmak istiyor. Emre Belözoğlu, Göksel Gümüşdağ'ı ikna etmek için yoğun mesai harcarken Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcu için Başakşehir'e Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Deniz Türüç, Miha Zajc ve Zanka ile 3-4 milyon euroluk bir ödeme yapmaya hazır olduğu belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, bu akşam Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak olan maçın önemli olduğunu söyleyerek, "Avrupa Lig maçları çok önemli onun için teknik direktörümüz ve bizler de bu maçlara çok önem veriyoruz. Buradan alınacak puanlar bizim için çok değerli puanlar olacaktır. İnşallah da bu puanı alacağız" dedi.
TFF, Süper Lig'de yeni sezonun ilk yarısının seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos, Fenerbahçe'nin Marko Livaja için AEK'ya yaptığı teklifi açıkladı. Yunan ekibinin, 27 yaşındaki golcüye 1 milyon Euro önerdiğini belirten Georgopoulos, Sarı-Lacivertlilerin teklifinin ise 2 milyon euroya yakın olduğunu belirtti. Ünlü gazeteci, Fenerbahçe'nin teklifinin çok daha iyi olmasından dolayı başarılı forvetin Sarı-Lacivertlileri tercih edebileceğini belirtti.
RB Leipzig'in transferi için yoğun çaba harcadığı Alexander Sörloth transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Alman medyası, Sörloth'un Trabzonspor'dan ayrılmak için izin istediğini yazdı.
Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yürütmeye başlayan ve yaptığı transferlerle adeta gövde gösterisi yapan Emre Belözoğlu, takıma yeni isimlerin katılabileceğini söyledi. Belözoğlu, “Aramıza yeni arkadaşlar katılabilir. Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz bize her türlü desteği sağlıyor. Yönetim, teknik heyet ve futbol olarak el ele vererek, taraftarımızın bizlerden beklediği başarıyı bu sezon mutlaka yakalayacağız” ifadelerini kullandı.