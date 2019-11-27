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  3. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk PFDK'ye sevk edildi

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk PFDK'ye sevk edildi

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk PFDK'ye sevk edildi

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, PFDK'ye sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Öztürk'ün, kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yayımlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Ayrıca Antalyaspor Kulübünün de aynı nedenle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.


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