Antalyaspor, Arjantinli santrfor Leschuk'u transfer etti

Antalyaspor Kulübünün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Son olarak Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk kulübünde oynayan 1991 doğumlu Arjantinli futbolcu 4 yıl boyunca takımımızın formasını giyecek. Bonservisi ile transfer edilen Leschuk, santrfor mevkisinde oynuyor."
Geçen sezon İspanya 2. Lig ekiplerinden Malaga'da forma giyen Gustavo Blanco Leschuk, 42 maçta 9 gol attı.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Diego Laxalt'ın Atalanta'ya transferi, oyuncunun kulüp ile anlaşamaması nedeniyle yattı.
Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta istenmediği konusunda başkan Fikret Orman tarafından bilgilendirildiğini açıkladı.
Galatasaray'ın Terra Pizza'yla yaptığı sponsorluk anlaşmasının imza töreni Başkan Mustafa Cengiz'in katılımıyla gerçekleşti
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Adil Rami, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Kadro mühendisliğini yeteri kadar iyi yapamayan Galatasaray'da ilk 11'de oynayan bazı futbolcular ve alternatiflerinin kaliteleri tartışma konusu oldu.
Olimpik Marsilya antrenörü Ricardo Carvalho, Luiz Gustavo'nun takımda kalmasını istediklerini ancak kulübün yaşadığı FFP problemi nedeniyle kararın kendilerinde olmadığını açıkladı.
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