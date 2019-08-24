  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:47
  • |
  • 24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:51

Antalyaspor, Arjantinli santrfor Leschuk'u transfer etti

Antalyaspor, Arjantinli santrfor Leschuk'u transfer etti

Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Arjantinli futbolcu Gustavo Blanco Leschuk transferini duyurdu.

Antalyaspor Kulübünün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son olarak Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk kulübünde oynayan 1991 doğumlu Arjantinli futbolcu 4 yıl boyunca takımımızın formasını giyecek. Bonservisi ile transfer edilen Leschuk, santrfor mevkisinde oynuyor."

Geçen sezon İspanya 2. Lig ekiplerinden Malaga'da forma giyen Gustavo Blanco Leschuk, 42 maçta 9 gol attı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Marsilya'dan Gustavo açıklaması

title

Frank Lampard, Chelsea'de siftah yaptı

title

Fenerbahçe'nin gündemindeki Adil Rami'den transfer açıklaması

Milli Sporcu Derya Can´dan Yeni Dünya Rekoru

SPOR GÜNDEMİ

İtalya'dan müjde! Anlaşma sağlayamadı
İtalya'dan müjde! Anlaşma sağlayamadı

İtalya'dan müjde! Anlaşma sağlayamadı

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Diego Laxalt'ın Atalanta'ya transferi, oyuncunun kulüp ile anlaşamaması nedeniyle yattı.

Flaş ayrılık açıklaması! 'Başkan beni istemiyor!
Flaş ayrılık açıklaması! 'Başkan beni istemiyor!

Flaş ayrılık açıklaması! 'Başkan beni istemiyor!

Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta istenmediği konusunda başkan Fikret Orman tarafından bilgilendirildiğini açıkladı.

Mustafa Cengiz'e Falcao sorusu!
Mustafa Cengiz'e Falcao sorusu!

Mustafa Cengiz'e Falcao sorusu!

Galatasaray'ın Terra Pizza'yla yaptığı sponsorluk anlaşmasının imza töreni Başkan Mustafa Cengiz'in katılımıyla gerçekleşti

Fenerbahçe'nin gündemindeki Adil Rami'den transfer açıklaması
Fenerbahçe'nin gündemindeki Adil Rami'den transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin gündemindeki Adil Rami'den transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Adil Rami, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Falcao o sorunu unutturdu! Fatih Terim'i asıl düşündüren şey...
Falcao o sorunu unutturdu! Fatih Terim'i asıl düşündüren şey...

Falcao o sorunu unutturdu! Fatih Terim'i asıl düşündüren şey...

Kadro mühendisliğini yeteri kadar iyi yapamayan Galatasaray'da ilk 11'de oynayan bazı futbolcular ve alternatiflerinin kaliteleri tartışma konusu oldu.

Marsilya'dan flaş Gustavo açıklaması!
Marsilya'dan flaş Gustavo açıklaması!

Marsilya'dan flaş Gustavo açıklaması!

Olimpik Marsilya antrenörü Ricardo Carvalho, Luiz Gustavo'nun takımda kalmasını istediklerini ancak kulübün yaşadığı FFP problemi nedeniyle kararın kendilerinde olmadığını açıkladı.

Diagne yüzünden alınamadı şimdi şov yapıyor!
Diagne yüzünden alınamadı şimdi şov yapıyor!

Diagne yüzünden alınamadı şimdi şov yapıyor!

Diagne'yi bir türlü satamayan Galatasaray, Samatta transferini gerçekleştiremedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.