Antalyaspor-Alanyaspor maçının ardından

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın başında kontrollü ve güzel oynadıklarını söyledi. Maçın başlarında pozisyon zenginliği de yakaladıklarını ifade eden Yanal, rakiplerinin ligin iyi takımlarından olduğunu, her geçen yıl kendilerini daha fazla geliştirdiklerini kaydetti.
Pozisyon ve oyun üstünlüğünü yedikleri ilk golün ardından kaybettiklerini dile getiren Yanal, "Yediğimiz golde pozisyon alma hatası yaptık. 10 kişi kaldıktan sonra da maçı çevirmek daha zor oldu. Beraberlik fırsatı yakaladık ama olmadı. Bu tür maçları kazanmak için girdiğiniz pozisyonları atmalısınız. Rakip tam kadro ile karşılaşmaya çıktı bizim ise ciddi eksikliklerimiz vardı. Genç, önü açık, güçlü bir kadromuz var. Ben takımımdan çok umutluyum. Takımın ilk gole kadar mücadelesinden ve heyecanından da memnunum. Eksiklerimizin tamamlanmasıyla daha iyi olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Yanal, bazı pozisyonlarda hakemin kart konusunda adaletsiz davrandığını vurguladı.
AYTEMİZ ALANYASPOR CEPHESİ
Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, çok güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Futbolcularını kutladığını belirten Tokatlı, "Çok iyi hazırlandık. Maçın başından itibaren inisiyatifi elimize aldık. Pas oyunuyla futbolumuzu rakibe kabul ettirmeye devam edeceğiz. Ayaklarımız yere basıyor. Daha çok çalışacağız. Galibiyet serimizi sürdüreceğiz. Liderliği geri aldığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.
Tokatlı, oyuna sonradan giren futbolcuların sergilediği performanstan da oldukça memnun olduklarını kaydetti.
Tokatlı, galibiyeti yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören asbaşkanları Dilaver Çekiç ile kendilerini destekleyen taraftarlara armağan ettiklerini vurguladı.
Süper Lig'in 9. haftasında oynanan "Antalya Derbisi"nde Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenildi. Konuk takım bu skorla tarihinde ilk kez deplasmanda Antalyaspor'u yenme başarısı gösterdi ve liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Koronavirüs nedeniyle ev sahibinde 2, konuk ekipte de 7 futbolcu karşılaşmada forma giyemedi.
Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Çoğu haftalarda şans bizim yanımızda değildi, bugün şans yanımızdaydı." dedi.
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 9. haftasında 2-1 mağlup ettikleri Kasımpaşa karşılaşmasına ilişkin, "İkinci yarıda ortaya koyduğumuz kazanma iradesi ve karakterle maçı kazanmasını bildik." dedi.
Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Göztepe, ligde 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı