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aksam.com.tr
  • 22 Kasım 2020 Pazar 22:26
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Antalyaspor-Alanyaspor maçının ardından

Antalyaspor-Alanyaspor maçının ardından

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Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 9. haftasında 2-0 mağlup oldukları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ilişkin, "Eksikliklerimizin tamamlanmasıyla daha iyi olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın başında kontrollü ve güzel oynadıklarını söyledi. Maçın başlarında pozisyon zenginliği de yakaladıklarını ifade eden Yanal, rakiplerinin ligin iyi takımlarından olduğunu, her geçen yıl kendilerini daha fazla geliştirdiklerini kaydetti.

Pozisyon ve oyun üstünlüğünü yedikleri ilk golün ardından kaybettiklerini dile getiren Yanal, "Yediğimiz golde pozisyon alma hatası yaptık. 10 kişi kaldıktan sonra da maçı çevirmek daha zor oldu. Beraberlik fırsatı yakaladık ama olmadı. Bu tür maçları kazanmak için girdiğiniz pozisyonları atmalısınız. Rakip tam kadro ile karşılaşmaya çıktı bizim ise ciddi eksikliklerimiz vardı. Genç, önü açık, güçlü bir kadromuz var. Ben takımımdan çok umutluyum. Takımın ilk gole kadar mücadelesinden ve heyecanından da memnunum. Eksiklerimizin tamamlanmasıyla daha iyi olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yanal, bazı pozisyonlarda hakemin kart konusunda adaletsiz davrandığını vurguladı.

Aytemiz Alanyaspor'a yan bakılmıyor: 0-2

AYTEMİZ ALANYASPOR CEPHESİ

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, çok güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Futbolcularını kutladığını belirten Tokatlı, "Çok iyi hazırlandık. Maçın başından itibaren inisiyatifi elimize aldık. Pas oyunuyla futbolumuzu rakibe kabul ettirmeye devam edeceğiz. Ayaklarımız yere basıyor. Daha çok çalışacağız. Galibiyet serimizi sürdüreceğiz. Liderliği geri aldığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Tokatlı, oyuna sonradan giren futbolcuların sergilediği performanstan da oldukça memnun olduklarını kaydetti.

Tokatlı, galibiyeti yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören asbaşkanları Dilaver Çekiç ile kendilerini destekleyen taraftarlara armağan ettiklerini vurguladı.

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Alanyaspor'a yan bakılmıyor: 0-2

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan "Antalya Derbisi"nde Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenildi. Konuk takım bu skorla tarihinde ilk kez deplasmanda Antalyaspor'u yenme başarısı gösterdi ve liderliğini sürdürdü.

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