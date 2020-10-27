Antalyaspor 8 eksikle Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Antalyaspor, ligin 7'nci haftasında pazartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından dün akşam yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Koşunun ardından taktik çalışmalar gerçekleştiren kırmızı beyazlı oyuncular, daha sonra yarım sahada yaptıkları maçla antrenmanı tamamladı.
8 EKSİK VAR
Akdeniz ekibinde kırmızı kart cezalıları Sidney Sam ve Amilton ile birlikte sakatlıkları bulunan Fredy, Hakan Özmert, Serdar Gürler, Drole, Doğukan Sinik ve Eren Albayrak'ın zorlu maçta forma giymesi beklenmiyor. Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın, eksik oyuncuların çokluğundan dolayı Fenerbahçe maçında bazı genç oyunculara şans vermesi bekleniyor.
UFUK AKYOL CEZASINI TAMAMLADI
Diğer taraftan, Antalyaspor'un Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada çift sarı kartla oyun dışı kalan Ufuk Akyol, geçen hafta oynanan Medipol Başakşehir maçında cezasını tamamladı. Teknik patron Tamer Tuna'nın Fenerbahçe maçında genç oyuncuya forma verebileceği belirtildi.
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