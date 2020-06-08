Anonscu bile küfretti

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı Fenerbahçe transferde bombayı patlattı Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız futbolcu Gökhan Gönül'ün, ekstra sezon biter bitmez eski kulübü Fenerbahçe'ye 1+1 yıllık imza atacağı iddia edildi.

O sözler Fatih Terim'in gözünde Babel'i bitirdi O sözler Fatih Terim'in gözünde Babel'i bitirdi “Artık para için çalışmak istemiyorum” diyen Hollandalı'ya, Aslan kapısını kapattı. Galatasaray'da bekleneni veremeyen 33 yaşındaki futbolcunun Forbes Dergisi'ndeki röportajı, başını yaktı. Fatih Terim onunla ilgili, “Hırsını kaybetmiş. Devam edemeyiz” kararını verdi.

Üç büyüklerden karton derbisi! Üç büyüklerden karton derbisi! Sarı-lacivertli taraftarlar son 8 haftada rakiplerinin gerisinde kaldı. 5 bin civarında Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı kulüplerinin başlattığı ‘Karton taraftar' projesine destek verdi. Fenerbahçe'de ise bu rakam sadece 400!..

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız geliyor Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız geliyor Sarı lacivertli takımda sezon boyunca en çok sıkıntı çekilen bölgelerin başında stoper hattı geliyor. Sezon boyunca Jailson mecburen bu bölgede kullanıldı. Zanka, Falette gibi isimlerden beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, bu kez risk almadan PSG'nin yıldızını kadroya katmak istiyor.

F.Bahçe Beko'nun yıldızı ayrılıyor F.Bahçe Beko'nun yıldızı ayrılıyor Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyuncusu, Milano ile prensip anlaşmasına vardı. Obradovic de kararını bu hafta açıklayacak.

Belhanda'ya servet Belhanda'ya servet Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılmasına kesin gözle bakılan Belhanda'yı Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı Al Hilal'in istediği belirtildi.