Annesinin evden attığı yıldız!

NBA'de LA Lakers'la karşılaşacak olan Miami Heat'in yıldızı Jimmy Butler'dan samimi bir itiraf geldi.

NBA finallerinde LA Lakers ve Miami Heat, bu gece 04.00’te şampiyonluk serisine başlayacak. Miami’nin yıldızı Jimmy Butler ise hayat hikayesiyle herkesin önüne çıkıyor. 13 yaşındayken annesi onun görünüşünü ve davranışlarını sevmediği için evden attı. Butler, “Yıllarca arkadaşlarımın kanapelerinde yattım. Ama bence üzücü bir durum yok. Yaşadıklarım, beni ben yaptı. Bu yüzden minnettarım! Tabii ki şampiyon olmak istiyorum.” açıklamasında bulundu.