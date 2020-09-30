Annesinin evden attığı yıldız!

NBA finallerinde LA Lakers ve Miami Heat, bu gece 04.00’te şampiyonluk serisine başlayacak. Miami’nin yıldızı Jimmy Butler ise hayat hikayesiyle herkesin önüne çıkıyor. 13 yaşındayken annesi onun görünüşünü ve davranışlarını sevmediği için evden attı. Butler, “Yıllarca arkadaşlarımın kanapelerinde yattım. Ama bence üzücü bir durum yok. Yaşadıklarım, beni ben yaptı. Bu yüzden minnettarım! Tabii ki şampiyon olmak istiyorum.” açıklamasında bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda play-off turunu geçen 3 takım, adlarını gruplara yazdırdı.
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