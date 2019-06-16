Anlaşmam Galatasaray'la

AKŞAM

SARI-KIRMIZILI kulüpteki “ibra” krizi, mahkemeye taşınmıştı. Mahkemeden yönetimin beklediği karar çıkmazsa, 1 ay içerisinde yeni seçime gidilecek. Teknik Direktör Fatih Terim de gelişmeleri takip ederken, tecrübeli çalıştırıcının yakın çevresi, bu durumu İmparator’a sordu. ‘Mustafa Cengiz, Başkan olmasa bile gitme’ diyen yakın çevresine, “Benim anlaşmam Mustafa Başkan ile değil Galatasaray ile... Bu her zaman böyle oldu” yanıtını verdi.

İÇİMİZDEKİ DÜŞMANLAR

Bu iddiaya göre; Fatih Terim, “İçimizde bu kadar düşman olmasa şimdi bambaşka yerdeydik” diyerek muhalefet cephesine de göndermede bulundu. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’da sular yine de durulmadı.