Anlaşma tamam! Fenerbahçe yeni sol bekini imzaya çağırıyor

Hasan Ali Kaldırım'ın; yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı bulamadığı sarı lacivertlilerin, bir dönem Real Madrid forması giyen Fabio Coentrao ile prensip anlaşmasına varıldığı ancak teknik heyetin başta Milan’dan Ricardo Rodriguez olmak üzere başka isimlere öncelik vermesi sebebiyle bu ismin yedekte bekletildiği iddia edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin sol bek için Fabio Coentrao ile prensipte anlaştığı iddia edildi... Ancak teknik heyetin başta Milan'dan Ricardo Rodriguez olmak üzere önceliği başka isimlere verdiği, bu transferler gerçekleşmezse Portekizli oyuncunun imzaya çağrılacağı ifade edildi. 31 yaşındaki Coentrao, son olarak ülkesinin takımlarından Rio Ave'de forma giydi. Geçtiğimiz sezon Liga Nos'ta 21 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 5 asist gerçekleştirdi. Tecrübeli bek asıl ününü ise Real Madrid'de yaptı.

REAL MADRID'DE 106 MAÇA ÇIKTI

İspanyol devinde 5 sezon forma giyen (106 maç / 1 gol / 11 asist) Coentrao, Portekiz Milli Takımı'nın da (52 maç / 5 gol) uzun süre değişmez isimleri arasında yer aldı. Son derece tecrübeli bir isim olan Fabio, sol bekin yanı sıra orta saha, kanat ve ön libero olarak da görev yapabiliyor. UEFA ile yapılan FFP anlaşması nedeniyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin bonservisinin elinde olması nedeniyle Coentrao'yu yedekte tuttuğu belirtildi.

(Fotomaç)