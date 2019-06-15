Anlaşma sahte çıktı iddiası! Milli futbolcuyu kandırmışlar

Levent GÜLTEKİN | AkşamSpor

Bugün Bursaspor’un genç kaptanı Ertuğrul Ersoy ile anlaşmaya vardığı iddia edilen, hatta 4 yıllık kontrat yapıldığı yazılıp çizilen Lecce’nin milli stoperle ilgilenmediği ve böyle bir transferin kesinlikle olmadığı belirtildi.

Lecce Sportif Direktörü Mauro Meluso’nun yaptığı son dakika açıklamasına göre; Serie A kulübünün Ertugrul’la sözleşme yapmadığı bildirilirken, 22 yaşındaki futbolcuyla herhangi bir anlaşmanın olmadığı ifade edildi.

BURSASPOR BAŞKANINA SAHTE TEKLİFLER GETİRMİŞLER

Günün en çarpıcı iddiası ise; genç ve yetenekli oyuncuların haklarını alarak onları Avrupa’nın köklü kulüplerine götüreceğini söyleyen menajer Fali Ramadani’nin Ertuğrul Ersoy’u bu şekilde kendisine bağladığı konuşulurken, Ramadani’nin Ozan Tufan’da da aynı yolu izlediği belirtildi.