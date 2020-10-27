Ankaraspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Özer oldu

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran Mustafa Özer ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Ankaraspor, geride kalan 7 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak arasında gerçekleştirilen dev zirveden ‘mutabakat' kararı çıktı. Fatih Terim ve Mustafa Cengiz karşılıklı verilen demeçlerin kendilerini üzdüğünü dile getirirken bundan böyle yönetim adına sadece Abdurrahim Albayrak'ın konuşması yönünde karar alındı. İşte dev zirvede konuşulanlar…
Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçın devre arasına Sarı-Lacivertliler 1-0 yenik gitmişti. Teknik direktör Erol Bulut'un devre arasında takıma yaptığı ateşleyici konuşma ise ortaya çıktı.
Fenerbahçe'den ayrıldıkları 2016 yazından sonra yaz transfer döneminde sarı-lacivertlilere geri dönen Caner Erkin ve Gökhan Gönül, performanslarıyla göz dolduruyor. Tecrübeli ikili, ilk 6 haftada 5 gole etki ederek Süper Lig'im "en iyileri" arasına girdi.
Tümer Metin, Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı Yukatel Denizlispor maçını yorumladı.
Galatasaray'da Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in dün gerçekleştirdiği kritik zirve sonrası Sarı-Kırmızılı kulübün sosyal medya hesabının bu sabah attığı rutin günaydın mesajı dikkat çekti.
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'e talip var... Fenerbahçe karşılaşmasında Fransız kulübü Olimpik Lyon, 21 yaşındaki futbolcuyu izlemeye geldi.