Ankaraspor'da teknik direktörlüğe Mehmet Ak getirildi

Lille'de büyük kriz! Burak, Türkiye'ye mi dönüyor?

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın kulübü Lille'de ekonomik kriz yaşanıyor.



DETAY

• Takımın 200 milyon avroya yaklaşan borcu bulunuyor.

• Kulüp, elindeki oyuncuları satarak borçlarını ödemek istiyor.

• Victor Osimhen'i 81.3 milyon euro ve Gabriel'i 25 milyon euro'ya satan Lille, bu yolda ilk adımları attı; ancak bu adımlar yetmedi.

• Burak Yılmaz'ın devre arasında Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.