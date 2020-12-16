Ankaraspor'da teknik direktörlüğe Mehmet Ak getirildi

Kulüpten yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı Mustafa Özer'in yerine, 38 yaşındaki Mehmet Ak'ın takımın başında olacağı ifade edildi.
Göreve başlayan yeni teknik direktör Mehmet Ak'ın yardımcılıklarını Hasan Vural (yardımcı antrenör), Bahaddin Türkarslan (atletik performans), Volkan Arat (atletik performans), Ahmet Özdemir (maç performans) ve Habip Anapal'ın (kaleci antrenörü) yapacağı aktarıldı.
TFF 1. Lig'de 13 maçta topladığı 9 puanla 17. sırada yer alan Ankaraspor, bu sezon 4. teknik direktörüyle çalışacak. Sezona Ali Güneş'le başlayan, İsmet Özdemir ve Mustafa Özer'le devam eden başkent temsilcisinde teknik direktörlük görevini Mehmet Ak yürütecek.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor'u 5-1 yenerek son 16'ya kaldı.
Milan ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki görüşmeler başladı. İtalyan medyası, Milan ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki oyuncunun menajeri Gordon Stipic pazarlıklara başladı.
Alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse'nin, Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kazandığı bildirildi.
Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın kulübü Lille'de ekonomik kriz yaşanıyor.
DETAY
• Takımın 200 milyon avroya yaklaşan borcu bulunuyor.
• Kulüp, elindeki oyuncuları satarak borçlarını ödemek istiyor.
• Victor Osimhen'i 81.3 milyon euro ve Gabriel'i 25 milyon euro'ya satan Lille, bu yolda ilk adımları attı; ancak bu adımlar yetmedi.
• Burak Yılmaz'ın devre arasında Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.
Real Madrid'in Cezayir asıllı Fransız teknik direktörü Zinedine Zidane, yeni bir tartışmanın ateşini yaktı. Zidane, kendisiyle aynı kökenden gelen Karim Benzema'yı övdü ve "Gelmiş geçmiş en iyi golcü" dedi.
Çaykur Rizespor futbolcusu Braian Samudio ile Eskişehirspor'un genç oyuncusu Buğra Çağlıyan arasındaki forma değişimi krizi gündem oldu. Samudio, genç oyuncuyla formasını değiştirmek istedi ancak 16 yaşındaki futbolcu "Veremem, yasak." diyerek bu talebi reddetti. Konuyla ilgili Eskişehirspor'dan da açıklama geldi.
"Forma verip vermeme kararı tamamen oyuncularımızındır. Nitekim, oyuncumuzun formasını maç sonrasında Samudio'ya ulaştırdığı bilgisini almış bulunmaktayız. Kulübümüzde malzeme konusunda bir eksiklik yaşanmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız."