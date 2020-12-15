Ankaragücü'nün yükselişi devam ediyor

Süper Lig'de 6. hafta oynanması planlanan MKE Ankaragücü - Hatayspor maçı bugün oynandı. Ev sahibi takım, rakibini 2-0 mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetine ulaştı.
Ankaragücü'nün golü 68. dakikada Sarlija ve 90'da Joseph Paintsil'den geldi.
Konuk ekipte Gökhan Karadeniz, 50. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu galibiyetin ardından MKE Ankaragücü puanını 8 yaptı. Hatayspor ise 18 puanda kaldı.
MKE Ankaragücü: Fredrich, Kitsiou, Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Turan, Atakan Rıdvan Çankaya, Endri Çekici, Pinto, Ender Aygören, Lobjanidze, Emre Güral
Atakaş Hatayspor: Münir, Popov, Sackey, Billong, Burak Can Çamoğlu, Rayane, Ribeiro, Akintole, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Diouf
Sarı kartlar: Dk. 11 Diouf (Atakaş Hatayspor), Dk. 35 Pinto (MKE Ankaragücü)
Kırmızı kartlar: Dk. 50 Gökhan Karadeniz (Atakaş Hatayspor)
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Süper Lig'de ertelenen 6. hafta maçında MKE Ankaragücü konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Ev sahibi ekip ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.
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