Ankaragücü'nün yükselişi devam ediyor

Bir bakışta 2020: Spor dünyasında neler oldu?

Koronavirüs pandemisi her alanda olduğu gibi spor dünyasına da damgasını vurdu. Pandeminin gölgesi altında geçen 2020'de yaşananları sizler için derledik. İşte 2020'den öne çıkanlar...

• Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonu oldu

• Kobe Bryant, Diego Armando Maradona ve Paolo Rossi gibi sporun efsane isimleri hayatlarını kaybetti.

• Konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, 20 yılı aşkın sürenin ardından rakibini Kadıköy'de yenerek tarihi bir galibiyet elde etti.

• İstanbul, 9 yıl sonra yeniden Formula 1 takvimine dahil edildi.