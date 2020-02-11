Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu yarın gerçekleşecek

MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurulu 12 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 5 Şubat'ta Ankara'daki Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü genel kurul yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti.
Olağanüstü genel kurul toplantısı, yarın aynı yerde saat 14.00'te çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.
Genel kurul ile dernek tüzüğünün ilgili maddelerinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin görüşülerek tüzük tadilatının yapılması amaçlanıyor.
Aykut Kocaman ile yollarını ayıran İttifak Holding Konyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu.
Fenerbahçe’de bazı yöneticiler, performansından memnun olmadıkları teknik direktör Ersun Yanal’ı başkan Ali Koç’a şikayet etti. Serzenişleri haklı bulan Koç, Ankaragücü ve Galatasaray derbisinde alınacak sonuçlara göre Yanal’ın takımdaki kaderini çizecek.
7. Sulh Mahkemesi'nden karar çıktı... Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili dava reddedildi.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın rüzgarı esmeye devam ediyor. 47 yaşındaki teknik adam yönetimden; Caner, Gökhan ve Atiba'nın sözleşmelerinin yenilenmesini isterken, Diaby ve Rebocho'nun kendilerine fayda sağlamayacağını iletti.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, 3-0'ın rövanşında Kırklarelispor'u konuk ediyor.
Kiralık Lemina ve Seri ile yola devam etmesi çok zor olan Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına erken başladı. Sarı-Kırmızılılar, Milan ile sözleşmesi bitecek olan Bonaventura'nın menajeriyle temasa geçerek ilk teması sağladı... İtalyan yıldız için resmi teklif yapıldı.
Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Tam 327 milyon Euro