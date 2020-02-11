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aksam.com.tr
  • 11 Şubat 2020 Salı 15:08
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  • 11 Şubat 2020 Salı 15:08

Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu yarın gerçekleşecek

Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu yarın gerçekleşecek

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MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurulu 12 Şubat Çarşamba günü Ankara'daki Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurulu 12 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 5 Şubat'ta Ankara'daki Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü genel kurul yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti.

Olağanüstü genel kurul toplantısı, yarın aynı yerde saat 14.00'te çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

Genel kurul ile dernek tüzüğünün ilgili maddelerinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin görüşülerek tüzük tadilatının yapılması amaçlanıyor.

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