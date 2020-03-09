Ankaragücü'nün gözü Rizespor maçında

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 26. haftasında 13 Mart Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde yapılan antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanın ana bölümünde taktiksel dayanıklılık üzerine çalışıldı. Dar alanda top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanı soğuma hareketleri ile tamamladı.

MKE Ankaragücü'nde hafif sakatlığı bulunan Tiago Pinto, sağlık ekibinin gözetimi altında kontrollü bir şekilde çalıştı.

Antrenmanı kulüp başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. Bu arada, antrenman öncesi futbolcular ve kulüp başkanı Fatih Mert, kesilen pastayla Dever Orgill'in doğum gününü kutladı.

Öte yandan, Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmanın biletleri bugün satışa sunuldu.