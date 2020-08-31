Ankaragücü'ne Hırvat stoper geliyor

Başkent ekibi takımın başına Fuat Çapa'yı getiren Ankaragücü'nde gündem transfer...
Sarı-Lacivertliler, geçen sezon Kasımpaşa'da kiralık oynayan 23 yaşındaki Hırvat stoper Zvonimir Sarlija ile anlaştı.
Transfer yasağını henüz kaldıramayan Başkent ekibinin bu sorunu hafta sonuna kadar çözüp anlaştığı tüm isimlerle beraber bir imza töreni düzenleyecek.
24 Temmuz'da ligin son haftasında Antalya'da sağ arka adalesinden sakatlanan oyuncunun 2 ay sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı. Emre 3. haftadaki Fenerbahçe maçına yetişemeyecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu eşleşmeleri belli oldu. 2. turda temsilcimiz Beşiktaş'ı eleyen PAOK, Portekiz'in köklü ekibi Benfica ile eşleşti.
Siyah-Beyazlılar, Gökhan Gönül'ün yerini doldurmak için transferde rotayı Akdeniz'e çevirdi. Roma'nın 29 yaşındaki sağ beki Davide Santon transferinde bir yol alamayan Siyah-Beyazlılar, 26 yaşındaki Nazım Sangare için girişimlere başladı. Antalyaspor 2 milyon euro bonservis bedeli istedi. Görüşmeler sürüyor.
Fenerbahçe'de ayrılıklar bu hafta itibarıyla başlayacak.Teknik direktör Erol Bulut, gönderilecek isimler konusunda yönetimle görüştü.
Galatasaray ile Newcastle United arasındaki pazarlıklar olumlu sonuçlanmak üzere. İngiliz kulübü, Sarı-Kırmızılılar'a Brezilyalı stoper için 22 milyon euro önerdi. Cim-Bom, sonraki satıştan yüzde 10 isteyince Ada ekibi teklifi 19 milyon euro+yüzde 10'a çekti. Transferde geri sayım başladı.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, sosyal medyada idman fotoğrafına yorum yapan Juan Cuadrado'ya transfer çağrısı yaptı. Kolombiyalı forvet, vatandaşına ‘Come Juan' mesajı yolladı. Radamel Falcao'nun mesajını beğeni yağmuruna tutan Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Cuadrado'ya ‘Come to Galatasaray' mesajları yollamaya başladı.