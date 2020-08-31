Ankaragücü'ne Hırvat stoper geliyor

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Ankaragücü, geçen sezon Kasımpaşa'da kiralık oynayan 23 yaşındaki Hırvat stoper Zvonimir Sarlija ile anlaştı. Transfer yasağını henüz kaldıramayan Başkent ekibi, bu sorunu çözüp anlaştığı tüm isimlere imza töreni düzenleyecek.

Başkent ekibi takımın başına Fuat Çapa'yı getiren Ankaragücü'nde gündem transfer...

Sarı-Lacivertliler, geçen sezon Kasımpaşa'da kiralık oynayan 23 yaşındaki Hırvat stoper Zvonimir Sarlija ile anlaştı.

Transfer yasağını henüz kaldıramayan Başkent ekibinin bu sorunu hafta sonuna kadar çözüp anlaştığı tüm isimlerle beraber bir imza töreni düzenleyecek.