Ankaragücü'nden transfer yasağının kalktığı gün 8 takviye birden

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, transfer yasağının kaldırılmasının ardından 8 oyuncunun kadroya dahil edildiği belirtildi.
Başkent ekibinin Luka Adzic, Erdi Dikmen, Joseph Paintsil, Şahverdi Çetin, Zvonimir Sarlija, Atakan Çankaya, Mücahit Can Akçay ve Jonathan Bolingi'yi renklerine bağladığı ifade edildi.
Transfer edilen 8 futbolcu için yarın imza töreni düzenleneceği kaydedildi.
Trabzonspor'da patlak veren Alexander Sörloth krizi sonrası, bir dönem Türkiye'de de forma giyen eski futbolcu Gören Sörloth, açıklamalarda bulundu.
Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda 3-1 kaybettikleri Galatasaray maçında aleyhlerine hakem hatası yapıldığını savundu.
Süper Lig'in 1. hafta müsabakasında Fatih Karagümrük, sahasında Yeni Malayaspor'u konuk etti. 36 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Karagümrük, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.
Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olarak sezona puansız başladı. Konuk ekip ise 3 puanla sezona moralli giriş yaptı.
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek, sezona 3 puanla başladı.
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Galatasaray'da forma giyen Mustafa Kapı'yı kadrosuna kattı.