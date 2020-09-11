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aksam.com.tr
  • 11 Eylül 2020 Cuma 00:49
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Ankaragücü'nden transfer yasağının kalktığı gün 8 takviye birden

Ankaragücü'nden transfer yasağının kalktığı gün 8 takviye birden

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Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, 8 futbolcuyu transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, transfer yasağının kaldırılmasının ardından 8 oyuncunun kadroya dahil edildiği belirtildi.

Başkent ekibinin Luka Adzic, Erdi Dikmen, Joseph Paintsil, Şahverdi Çetin, Zvonimir Sarlija, Atakan Çankaya, Mücahit Can Akçay ve Jonathan Bolingi'yi renklerine bağladığı ifade edildi.

Transfer edilen 8 futbolcu için yarın imza töreni düzenleneceği kaydedildi.

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