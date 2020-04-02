Ankaragücü'nden 'Milli Dayanışma Kampanyasına' destek

MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu bu kampanyaya 100.000 TL katkıda bulundu. Kulüp Başkanı Fatih Mert, "Bireysel yardımlarımızın yanında Yönetim Kurulu olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu ’Milli Dayanışma Kampanyasına’ biz de destek oluyoruz. Koronavirüs ile mücadele konusunda canlarını hiçe sayarak insanların sağlığını kurtarmak için uğraşan doktorlarımıza ve sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Bu virüsle mücadeleyi, bu zorlu süreci el birliği ile dayanışma içerisinde atlatacağımıza inanıyorum. Koronavirüsten etkilenen vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlere Yüce Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, gelecek sezonun kadrosunu planlamak için kolları sıvadı. Genç yetenekleri yakın markaja alan tecrübeli teknik adam, Brondby'de forma giyen Anis Ben Slimane'yi gözüne kestirdi.
Ekonomik olarak zor günler geçiren Siyah- Beyazlılar, yeni sezonun planlamasını büyük oranda genç isimler üzerine kuracak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren teknik direktör Sergen Yalçın, belirlediği 9 ismi yönetime sundu.
Suudi Arabistan gazetesi Al Watan'dan Galatasaray taraftarını sarsacak iddialar... Arap basını Gomis'le sözleşmesini uzatamayan Al Hilal'in, Aslan'ın golcüsü Radamel Falcao ile anlaştığını iddia etti. Haberde, “Yeni sezonda oyun lideri Falcao olacak” denildi.
Birçok futbolcusundan maaşında indirim talep edecek olan sarı-kırmızılı yönetim, gelecek sezon için yerli oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. Çalışmalarına şimdiden başlayan yönetim, Fatih Terim'in daha raporu doğrultusunda 3 yerliyle prensipte anlaşma sağlarken, 1 isim için ise görüşmelerini sürdürüyor.
Fenerbahçe gelecek sezon da kadrosunda düşünmediği Michael Frey ve Mathias Zanka'yı takasta kullanmak istiyor. Sarı-Lacivertliler, Hannover'de forma giyen sağ kanat Linton Maina için Alman ekibine bu 2 futbolcuyu sunacak.
Championship ekibi Fulham, Galatasaray'a kiraladığı Jean Michael Seri'yle ilgili kararını verdi. Siyah-Beyazlılar, Premier Lig'e çıkamaması halinde Fildişi Sahilli futbolcuyu satacak.
Galatasaray'da mart ayına kadar olan ödeme miktarı aynen kalacak ancak sonrasındaki paralarda indirim ve taksitlendirme gündeme gelecek.