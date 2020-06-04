Ankaragücü'nden hatıra bilet kampanyası

Kulüp Başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara’da oynanacak dört karşılaşma için hatıra bilet çıkarıldığını söyledi.
Taraftara "Hatıra Biletini Al, Takımına Sahip Çık" sloganıyla çağrıda bulunan Mert, şunları kaydetti:
"Ülkemizde ve dünyada yaşanan Kovid-19 salgını nedeniyle bir süre ayrı kalmış olsak da gönlümüzdeki Ankaragücü aşkı hiçbir zaman bitmeyecek ve gün geçtikçe daha da güçlenecektir.
En büyük itici gücümüz olan taraftarlarımızın tribünlerdeki desteğinden mahrum kalacak olsak da, sizlerin desteğini her zaman yanımızda hissediyor ve aldığımız bu güçle mücadelemizi sonuna kadar büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz."
Başkan Mert, 19 Haziran Cuma günü Ankara'da oynanacak ilk karşılaşma olan Medipol Başakşehir maçının biletlerinin satışta olduğunu belirterek, "Biletler online store mağazamızdan temin edilebilir. Diğer üç karşılaşmanın biletleri de yarın (5 Haziran Cuma günü) Tandoğan Tesisleri'mizde satışa sunulacaktır. Kulübümüze katkı sağlamak isteyen tüm Ankara halkını ve taraftarlarımızı bu biletlerden almaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
İnternette "ankaragucustore.com.tr" sitesi üzerinden alınabilecek biletlerin fiyatları 20 ile 1000 lira arasında değişiyor.
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