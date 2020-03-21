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aksam.com.tr
  • 21 Mart 2020 Cumartesi 10:21
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  • 21 Mart 2020 Cumartesi 10:44

Ankaragücü'nden 'evde kal' mesajı

Ankaragücü'nden 'evde kal' mesajı

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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün Başkanı Fatih Mert, çocukları Abdullah ve Yusuf ile futbolcular İlhan Parlak, Korcan Çelikay, Dever Orgill, Ricardo Friedrich ve Ante Kulusic koronavirüs nedeniyle 'evde kal' mesajı yayınladı.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, çocukları Abdullah ve Yusuf ile ‘evde kal’ vurgusu yaparak, “Bir salgın yaşıyoruz. Yalnızca bireysel sağlığımızı değil, toplumun sağlığını korumak da bizim ellerimizde. Sağlık sistemimizin, sağlık çalışanlarımızın yükünü artırmamak ve sağlıklı kalmak için güvenli mesafeni koru. Evde kal, hem sağlığını, hem çevreni koru” dedi.

FUTBOLCULARDAN ‘GÜVENLİ MESAFENİ KORU’ UYARISI

Sarı lacivertli futbolcular İlhan Parlak, Korcan Çelikay, Dever Orgill, Ricardo Friedrich ve Ante Kulusic, koronavirüs nedeniyle sağlık çalışanlarının yüküne dikkat çekerek, “Küresel bir salgın yaşıyoruz. Yalnızca bireysel sağlığımız değil, toplumun sağlığını korumak da bizim elimizde. Sağlık sistemimizin. sağlık çalışanlarımızın yükünü artırmamak ve sağlıklı kalmak için güvenli mesafeni koru. Evinde kal, hem sağlığını hem de kendini koru” dedi.

Kenan Sofuoğlu'ndan "Evde kal Türkiye" mesajı

İşaret diliyle "Evde kal Türkiye"

Evinde kal!

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