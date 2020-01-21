  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 21 Ocak 2020 Salı 18:26
  • |
  • 21 Ocak 2020 Salı 18:29

Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı

Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı

Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı.

Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

U16 Milli Takımımız, finalde Kore Cumhuriyeti'ni 2-1 yenerek şampiyon oldu

title

Bayern Münih, Real Madrid forması giyen Alvaro Odriozola'yı transfer ediyor

title

Giuliano eski takımı Gremio'ya geri dönüyor

Üç Kez Tekrarlanan Penaltıda Gole İzin Vermedi

SPOR GÜNDEMİ

TFF'den flaş Vedat Muriqi kararıVedat Muriqi,
TFF'den flaş Vedat Muriqi kararıVedat Muriqi,

TFF'den flaş Vedat Muriqi kararıVedat Muriqi,

TFF Hukuk Müşavirliği, Vedat Muriqi'nin "bilinçli kart görmesi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Süper Lig'de flaş ayrılık! Az önce açıklandı
Süper Lig'de flaş ayrılık! Az önce açıklandı

Süper Lig'de flaş ayrılık! Az önce açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı.

Kırklarelispor'dan Başakşehir'e büyük sürpriz
Kırklarelispor'dan Başakşehir'e büyük sürpriz

Kırklarelispor'dan Başakşehir'e büyük sürpriz

Ziraat Türkiye Kupası’nda Kırklarelispor 1-1’in rövanşında sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalıp çeyrek finale yükseldi.

Nihat Özdemir'den Ali Koç'a cevap
Nihat Özdemir'den Ali Koç'a cevap

Nihat Özdemir'den Ali Koç'a cevap

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kırklareli'nde açıklamalarda bulundu.

Flaş! Nzonzi'nin yeni takımı belli oldu
Flaş! Nzonzi'nin yeni takımı belli oldu

Flaş! Nzonzi'nin yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da gözden çıkarılan Steven Nzonzi, West Ham United ile anlaşmaya vardı.

PFDK, 4 Süper Lig ekibine cezayı kesti
PFDK, 4 Süper Lig ekibine cezayı kesti

PFDK, 4 Süper Lig ekibine cezayı kesti

PFDK'dan Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Sivasspor'a ceza.

Belhanda'ya net mesaj: Arda da geliyor kendine takım bul
Belhanda'ya net mesaj: Arda da geliyor kendine takım bul

Belhanda'ya net mesaj: Arda da geliyor kendine takım bul

Zorluk derecesi yüksek maçlarda oynadığı futbolla taraftarların tepkisini çeken ve Galatasaray'dan yıllık 3,5 milyon euro civarında para kazanan Belhanda yedek kulübesine hapsolmuş durumda.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.