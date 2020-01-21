Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı

Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.
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TFF Hukuk Müşavirliği, Vedat Muriqi'nin "bilinçli kart görmesi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı.
Ziraat Türkiye Kupası’nda Kırklarelispor 1-1’in rövanşında sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalıp çeyrek finale yükseldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kırklareli'nde açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da gözden çıkarılan Steven Nzonzi, West Ham United ile anlaşmaya vardı.
PFDK'dan Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Sivasspor'a ceza.
Zorluk derecesi yüksek maçlarda oynadığı futbolla taraftarların tepkisini çeken ve Galatasaray'dan yıllık 3,5 milyon euro civarında para kazanan Belhanda yedek kulübesine hapsolmuş durumda.