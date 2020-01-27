Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay dönemi

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beştepe Tesisleri'mizde gerçekleşen imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay getirildi. Kendilerine başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ın getirildiği açıklandı.
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için 400 bin lira yardım yapıldığını duyurdu.
Galatasaray Kulübü, Elazığ’da meydana gelen ve Malatya ile çevre illerde de hissedilen 6.8’lik depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.
Başkan Erdoğan, helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant ile ilgili paylaşımda bulundu.
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup sezon sonuna kadar Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'a kiralandı.
Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Galatasaray, Bernard Mensah için Kayserispor'a teklifte bulundu.