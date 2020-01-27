Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay dönemi

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için 400 bin lira yardım yapıldığını duyurdu.

Mustafa Cengiz, depremzedeler için alışveriş yaptı

Galatasaray Kulübü, Elazığ’da meydana gelen ve Malatya ile çevre illerde de hissedilen 6.8’lik depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.