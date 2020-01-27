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aksam.com.tr
  • 27 Ocak 2020 Pazartesi 20:53
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  • 27 Ocak 2020 Pazartesi 20:53

Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay dönemi

Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay dönemi

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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ın getirildiği açıklandı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beştepe Tesisleri'mizde gerçekleşen imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay getirildi. Kendilerine başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.

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SPOR GÜNDEMİ

Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay dönemi
Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay dönemi

Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay dönemi

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ın getirildiği açıklandı.

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