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aksam.com.tr
  • 13 Haziran 2020 Cumartesi 10:34
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Ankaragücü'nde koronavirüs test sonuçları negatif

Ankaragücü'nde koronavirüs test sonuçları negatif

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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 27. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek takımımıza, koronavirüs (Covid-19 PCR) testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Gaziantep FK ile MKE Ankaragücü arasında yarın Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

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