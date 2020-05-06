Ankaragücü'nde Faty pozitif

Başkent ekibinde, test yapılan oyunculardan Ricardo Faty pozitif çıktı. Hastaneye yatırılarak tedavi altına alınan Faty'nin ailesine de gerekli testlerin yapıldığı bildirildi.

AKŞAM

Ankaragücü’nde önceki gün yapılan test sonuçları, dün açıklandı. Beştepe Tesisleri’ni karantinaya alan Başkent ekibinde, Ricardo Faty’nin testinin pozitif çıktığı bildirildi. Hemen hastanede tedavi altına alınan genç oyuncunun ailesinin de karantina altına alındığı bilgisi verildi. Aile bireylerine de test uygulandığı belirtildi. Bu gelişmelerin ardından sezon hazırlıklarına başlayacak olan Başkent ekibinde diğer oyuncuların da tedirgin olduğu belirtildi. Sadece kalecilerin çalışmasına izin verilen tesislerden, kalecilerin de ayrıldığı bilgisi verildi. Bugün tekrar çalışmak için tesislere çağrılan oyuncuların nasıl bir tutum takınacakları merak konusu.

GEÇMİŞ OLSUN

Haberin duyulmasının ardından Ankaragücü Kulübü’ne ve Ricardo Faty’ye spor camiasından ‘Geçmiş olsun’ mesajı yağdı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon ile tüm takımlar mesaj yayınladı.

OYNAMAK İSTEMİYORLAR

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, futbolcuların tedirgin olduğunu ve maç oynamak istemediklerini söyledi. Radyospor’a konuşan Mert, “Pozitif çıkan oyuncumuz lige ara verildikten sonra sadece 2 kez markete gitmiş. Diğer futbolcular da tedirgin oldu. Maç oynamak istemiyorlar. Sadece bizimkiler değil, diğer takımlardan da bunu duyuyoruz. Büyüklerimizin alacağı karara saygılıyız ama bizim elimizde olsa maçları oynatmayız” dedi.