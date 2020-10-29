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aksam.com.tr
  • 29 Ekim 2020 Perşembe 17:18
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Ankaragücü'nde bir personel daha koronavirüse yakalandı

Ankaragücü'nde bir personel daha koronavirüse yakalandı

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MKE Ankaragücü Kulübünde bir personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Rutin testlere devam edilen kulübümüzde, teknik heyet, futbolcu ve personelimize Kovid-19 testi yapıldı. Testler sonucunda 1 personelimizde daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Personelimizin karantina süreci derhal başlatılmıştır. Personelimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

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