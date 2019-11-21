Ankaragücü'nde alacaklarını tahsil edemeyen Zaur Sadaev kayıplara karıştı

Teknik direktör Mustafa Kaplan, Rus oyuncu Zaur Sadaev’e milli maç arasından beri ulaşamadıklarını belirterek, “Sadaev milli maç arasından sonra daha dönmedi. Şu anda aramızda da yok. Zaten kendisine de bir türlü ulaşamadık. Dört günlük milli maç arasından sonra yedinci, sekizinci gün oluyor, Sadaev şu anda aramızda değil. Kendisine zaten ulaşamadığımız için bunu da taraftarlarımız bilsin diye açıklama gereği duyduk” dedi.

(Fanatik)