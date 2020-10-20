  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 20 Ekim 2020 Salı 17:37
  • |
  • Son Güncelleme:

Ankaragücü'nde 4'ü futbolcu 5 kişi koronavirüse yakalandı

Ankaragücü'nde 4'ü futbolcu 5 kişi koronavirüse yakalandı

Paylaş

MKE Ankaragücü, 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinde koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Takımımızın kadrosunda yer alan 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelimize görülen lüzum üzerine yapılan COVID-19 test sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır. Testleri pozitif çıkan teknik personel ve futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Futbolcu ve teknik personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.”

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Kriz tırmanıyor! Soyunma odasında bekledi, ısınmaya bile çıkmadı!
Kriz tırmanıyor! Soyunma odasında bekledi, ısınmaya bile çıkmadı!

Kriz tırmanıyor! Soyunma odasında bekledi, ısınmaya bile çıkmadı!

Süper Lig'in şampiyonluk favorisi belli oldu
Süper Lig'in şampiyonluk favorisi belli oldu

Süper Lig'in şampiyonluk favorisi belli oldu

Takımın 'el freni' olmaya devam ediyor
Takımın 'el freni' olmaya devam ediyor

Takımın 'el freni' olmaya devam ediyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Fatih Terim 5 futbolcunun biletini kesti
Fatih Terim 5 futbolcunun biletini kesti

Fatih Terim 5 futbolcunun biletini kesti

Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 7 puan toplayan Galatasaray'da gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda. Devre arasında yapılacak takviyeler kadar gönderilecek isimler de merak ediliyor. Sarı-kırmızılı takımın deneyimli hocası Fatih Terim gönderilmesini istediği 5 oyuncuyu yönetime bildirdi. İşte detaylar...

Göztepe maçında Erol Bulut'un canını sıkan gelişme
Göztepe maçında Erol Bulut'un canını sıkan gelişme

Göztepe maçında Erol Bulut'un canını sıkan gelişme

Yaptığı çarpıcı transferlerle bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe'de Göztepe deplasmanında 3 artı, 2 eksi özellik dikkat çekiyor.

Galatasaray sahasında bir ilki yaşadı
Galatasaray sahasında bir ilki yaşadı

Galatasaray sahasında bir ilki yaşadı

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynadığı maçlarda ilk kez mağlup oldu.

Fatih Terim ile Davidson gerginlin yaşadı
Fatih Terim ile Davidson gerginlin yaşadı

Fatih Terim ile Davidson gerginlin yaşadı

Galatasaray-Alanyaspor maçında Fatih Terim ile Davidson Pereira arasındaki gerginlik sonradan tatlıya bağlandı.

Araya aracı sokuldu! İşte yapılan teklif...
Araya aracı sokuldu! İşte yapılan teklif...

Araya aracı sokuldu! İşte yapılan teklif...

Beşiktaş yönetimi, geride bıraktığımız sezonun devre arasında sözleşmesini feshettiği teknik direktör Abdullah Avcı ile alacak sorununu çözmeye çalışıyor. Siyah-Beyazlılar, başarılı antrenöre geçtiğimiz sezonun kalan bölümü olan 5 ay için 5 milyon TL ödeyerek uzlaşma sağlamayı teklif etti.

Yönetimden Eddie Newton kararı
Yönetimden Eddie Newton kararı

Yönetimden Eddie Newton kararı

2020-2021 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, bu hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasıyla kader maçına çıkıyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.