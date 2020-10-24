Ankaragücü'nde 2 koronavirüs haberi daha

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, rutin testlere devam edildiği belirtilerek, "Koronavirüs semptomları gösteren bir futbolcu ve bir sağlık personelimizin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan futbolcu ve personelimize acil şifalar diliyoruz." denildi.
MKE Ankaragücü'nde hafta içinde dört futbolcu, bir teknik heyet personeli ve iki sağlık çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.
Fenerbahçe'den ayrılan Garry Rodrigues'in devre arasında Galatasaray'a dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Gaziantep FK yönetimi, Marius Sumudica ile yolları ayırma kararı aldı ve yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Michael Skibbe'yi göreve getirmek isteyen Kırmızı-Siyahlılar, Alman antrenörün Al Ain ile anlaşmasının ardından rotasını yerli teknik direktörlere kırdı.
Göztepe, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalarak galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, son 3 deplasman maçında yalnızca 1 isabetli şut atarak kötü bir performans çizdi.
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Erzurum'da BB Erzurumspor ile karşılaşıyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adem Ljajic'i transferin son günü Trabzonspor'a önerdi. Ancak görüşmeler sonuçsuz kaldı.
Yarın Kadıköy'de Trabzonspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.