Ankaragücü'nde 2 korona vakası

Başkent ekibinden yapılan bilgilendirmede, "Yarın oynanacak Beşiktaş maçı öncesi kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan rutin koronavirüs (Kovid-19) testleri sonucunda bir futbolcumuz ve bir personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Testleri pozitif çıkan futbolcumuz ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine, Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de son yaşananlara dair açıklamalar yaptı. Sarı-Lacivertli takımın birlikteliğini kaybettiğini belirten Dilmen, Emre Belözoğlu'na da bir öneri sundu: Başakşehir maçı sonrası al takımı ve ailelerini Antalya'ya git. Dinlenin, yılbaşını geçirin. Fenerbahçe'nin mental tedaviye ihtiyacı var.
Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Başakşehir maçının VAR'ı Cüneyt Çakır oldu. AVAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ekrem Kan oturacak.
Galatasaray'ın sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta Mbaye Diagne yine sorun çıkardı! 66. dakikada oyundan alınıp yerini Oğulcan Çağlayan'a bırakan Senegalli golcü, bu değişikliğe tepki gösterdi. Direkt soyunma odasına giden Diagne'nin bu tepkisine kimse anlam veremezken Sarı-Kırmızılı taraftarlar da sosyal medyadan futbolcuya ateş püskürdü.
Son dakika haberi... Fransa'da Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın forma giydiği Lille'e bir Türk daha geliyor. İşte detaylar...
Spor yazarları, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Galatasaray - Göztepe karşılaşmasını köşelerinde değerlendirdi.
25 Kasım'da hayatını kaybeden efsane Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona'ya yapılan toksikoloji testlerinin sonucu belli oldu. Buna göre yıldız futbolcunun alkol veya uyuşturucu almadığı ortaya çıkmış.