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  3. Ankaragücü Yalçın Ayhan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Ankaragücü Yalçın Ayhan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Ankaragücü Yalçın Ayhan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı

MKE Ankaragücü Yalçın Ayhan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden kulübümüz, sözleşmesi sona eren başarılı ve tecrübeli futbolcumuz Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde Kulüp Genel Müdürümüz Seyit Ali Doğan yer aldı.

Ankaragücü çatısı altında bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Yalçın Ayhan, “Hedefim bu sezon iyi bir performans sergileyerek Ankaragücü forması altında başarılı bir sezon geçirebilmek. Umuyorum ki taraftarımızın da desteği ile onlara bu yıl daha keyifli bir Ankaragücü izleteceğiz” ifadelerini kullandı.”

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