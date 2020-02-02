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aksam.com.tr
  • 02 Şubat 2020 Pazar 15:39
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  • 02 Şubat 2020 Pazar 15:42

Ankaragücü ve Kasımpaşa 3 puanı unuttu

Ankaragücü ve Kasımpaşa 3 puanı unuttu

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Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü ile Kasımpaşa karşılaştı. Mücadelede kazanan çıkmadı.

Süper Lig'de 20. hafta maçında MKE Ankaragücü ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Ankaragücü 14, Kasımpaşa ise 5 haftadır ligde galibiyet alamadı.

Kasımpaşa'nın golünü 7. dakikada Mame Thiam kaydetti. Ankaragücü'nün golü 50. dakikada yeni transfer Gerson Rodrigues'den (penaltı) geldi.

ORGILL, PENALTI NOKTASINA OTURDU

Ankaragücü'nün penaltı kazandığı pozisyon sırasında ilginç anlar yaşandı. Ankaragücü'nde Dever Orgill, Kasımpaşa ceza sahası içerisinde yerde kalmasın ardından pozisyonun penaltı olduğunu belirterek penaltı noktasına oturdu ve bir süre kalkmadı. Hakem Halil Umut Meler, VAR'a gitti ve incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.

Bu beraberliğin ardından ateş hattında yer alan iki takımdan Ankaragücü 14, Kasımpaşa 16 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa, Galatsaray'ı ağırlayacak.

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