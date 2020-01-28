Ankaragücü transfer yasağının kaldırılmasıyla birlikte 3 futbolcuyu kadrosuna kattı

Transfer yasağını kaldıran MKE Ankaragücü, BB Erzurumspor'dan Rashad Muhammed, Venezuelalı forvet Eduard Bello ve Medipol Başakşehir'den Gökhan İnler ile prensip anlaşmasına vardı.
Fenerbahçe, Barış Alıcı'nın Belçika ekibi Westerlo'ya 1.5 yıllığına kiralandığını açıkladı.
Galatasaray'da beklenen patlamayı yapamayan Emre Mor, Serie A'ya gidiyor.
Beşiktaş'ta takımın başına getirilen Sergen Yalçın ile birlikte yeni sezonun planlaması da yapılmaya başlandı. Gündeme gelen ilk isim ise Nazım Sangare.
Spor İl Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verdi.
Genç bir defans oyuncusu almak için çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'a Kamerun asıllı stoper Harold Moukoudi teklif edildi.
Transfer yasağı kaldırılan MKE Ankaragücü, 3 transferde birden mutlu sona ulaştı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli futbolcular Umut Nayir, Uğurcan Çakır, Selçuk İnan ve Hasan Ali Kaldırım ile birlikte depremzedelere destek olmak amacıyla Elazığ'a gitti.