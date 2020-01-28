Ankaragücü transfer yasağının kaldırılmasıyla birlikte 3 futbolcuyu kadrosuna kattı

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı Fenerbahçe transferi resmen açıkladı Fenerbahçe, Barış Alıcı'nın Belçika ekibi Westerlo'ya 1.5 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Galatasaray'da ayrılık! Ne Nzonzi ne de Belhanda... Galatasaray'da ayrılık! Ne Nzonzi ne de Belhanda... Galatasaray'da beklenen patlamayı yapamayan Emre Mor, Serie A'ya gidiyor.

İşte Sergen'in Beşiktaş'taki ilk transferi İşte Sergen'in Beşiktaş'taki ilk transferi Beşiktaş'ta takımın başına getirilen Sergen Yalçın ile birlikte yeni sezonun planlaması da yapılmaya başlandı. Gündeme gelen ilk isim ise Nazım Sangare.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için flaş karar Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için flaş karar Spor İl Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verdi.

Cimbom'a 'Yeni Chedjou' Cimbom'a 'Yeni Chedjou' Genç bir defans oyuncusu almak için çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'a Kamerun asıllı stoper Harold Moukoudi teklif edildi.

Yasak kalktığı gibi 3 transfer birden Yasak kalktığı gibi 3 transfer birden Transfer yasağı kaldırılan MKE Ankaragücü, 3 transferde birden mutlu sona ulaştı.