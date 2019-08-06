Ankaragücü, Tiago Pinto'yu yeniden transfer etti

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Pinto, "Tekrar Ankaragücü'nde bulunmaktan dolayı mutluyum. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Taraftarlarımıza sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
İmza töreninde kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan ve Pinto'nun yetkilisi Erdem Karagöl de yer aldı.
Trabzonspor’da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, bir süredir peşinde olduğu Daniel Sturridge’den olumsuz cevap aldı. Konuyla ilgili konuşan Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, “Sturridge teklifimize olumsuz yanıt verdi” dedi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kadrolarına iki stoper ve bir 6 numara pozisyonunda oynayan futbolcu katacaklarını söyledi.
TFF Süper Kupa maçında yarın Akhisarspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Levent Şahin, yeni sezona üçüncü kupayla başlamak istediklerini ifade etti.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakipleri Olympiakos ile zorlu iki maç oynayacaklarını ve sonucunda turu geçen taraf olmak istediklerini söyledi.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Portekizli sol bek Tiago Pinto'yu yeniden kadrosuna kattı.
Beşiktaş'ın Villareal'den kadrosuna kattığı Victor Ruiz, İstanbul'a geldi
Transfer döneminde adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar, Porto'nun Krasnodar ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının kadrosuna alınmadı.