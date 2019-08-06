Ankaragücü, Tiago Pinto'yu yeniden transfer etti

SPOR GÜNDEMİ

Yıldız golcünün transferi yattı: Teklifimizi reddetti Yıldız golcünün transferi yattı: Teklifimizi reddetti Trabzonspor’da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, bir süredir peşinde olduğu Daniel Sturridge’den olumsuz cevap aldı. Konuyla ilgili konuşan Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, “Sturridge teklifimize olumsuz yanıt verdi” dedi.

Ali Koç 3 transferi tek tek açıkladı Ali Koç 3 transferi tek tek açıkladı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kadrolarına iki stoper ve bir 6 numara pozisyonunda oynayan futbolcu katacaklarını söyledi.

'Umarım üçüncü kupayla yeni sezona başlarız' 'Umarım üçüncü kupayla yeni sezona başlarız' TFF Süper Kupa maçında yarın Akhisarspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Levent Şahin, yeni sezona üçüncü kupayla başlamak istediklerini ifade etti.

'Valbuena ve Guerrero'ya dikkat etmeliyiz' 'Valbuena ve Guerrero'ya dikkat etmeliyiz' Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakipleri Olympiakos ile zorlu iki maç oynayacaklarını ve sonucunda turu geçen taraf olmak istediklerini söyledi.

Tiago Pinto imzayı attı Tiago Pinto imzayı attı Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Portekizli sol bek Tiago Pinto'yu yeniden kadrosuna kattı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz, İstanbul'a geldi Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz, İstanbul'a geldi Beşiktaş'ın Villareal'den kadrosuna kattığı Victor Ruiz, İstanbul'a geldi