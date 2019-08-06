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aksam.com.tr
  • 06 Ağustos 2019 Salı 20:31
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  • 06 Ağustos 2019 Salı 20:33

Ankaragücü, Tiago Pinto'yu yeniden transfer etti

Ankaragücü, Tiago Pinto'yu yeniden transfer etti

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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Portekizli sol bek Tiago Pinto'yu yeniden kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.     

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pinto, "Tekrar Ankaragücü'nde bulunmaktan dolayı mutluyum. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Taraftarlarımıza sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.     

İmza töreninde kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan ve Pinto'nun yetkilisi Erdem Karagöl de yer aldı.     

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