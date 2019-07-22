Ankaragücü, Stelios Kitsiou transfer etti
Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Yunan sağ bek Stelios Kitsiou'yu renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kitsiou'nun transferi konusunda Yunanistan Süper Ligi ekibi PAOK ile anlaşıldığı ve 25 yaşındaki oyuncunun 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği PAOK'ta başlayan Kitsiou, MKE Ankaragücü öncesi Belçika'nın Sint-Truidense takımında oynadı.
Yunanistan Milli Takımı formasını 2 kez giyen Kitsiou, transferine ilişkin "Muhteşem taraftarımızın desteğiyle Ankaragücü’nde önemli başarılara ulaşmak istiyorum." ifadesini kullandı.