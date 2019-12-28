Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9587
  • 6,6619
  • 289.225
  • 113684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ankaragücü sahasında 2-0 geri düştüğü maçta Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı

Ankaragücü sahasında 2-0 geri düştüğü maçta Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı

Ankaragücü sahasında 2-0 geri düştüğü maçta Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü evinde Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan maçta 2-0 geriye düşen Ankaragücü, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Maçın henüz 10. dakikasında Barrow'un kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kalan Denizlispor, 22. dakikada Mustafa Yumlu ve 45+1. dakikada Hugo Rodallega'nın golleriyle 2 farklı üstünlüğü yakaladı. Ankaragücü'nde 57. dakikada oyuna dahil olan Scarione, 66. ve 84. dakikalarda attığı gollerle eşitliği yakaladı.

Bu sonucun ardından Galatasaray ve Antalyaspor maçlarının ardından oynadığı 3. maçta da geriden gelerek 2-2'lik skorla sahadan ayrılan Ankaragücü üst üste 3. beraberliğini aldı ve 12 puana yükseldi. Denizlispor ise son 4 haftada 8 puan kaybetti ve 22 puanda kaldı.

Süper Lig'de 2. yarının ilk haftası olan 18. haftada Denizlispor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacakken, Ankaragücü ise evinde Konyaspor'u konuk edecek.


Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç sorusuna şaşırtan tepki
MasterChef'te Güzide'nin sırrı ortaya çıktı
Deniz Çakır'dan 'EDHO' açıklaması
Seçkin Özdemir ve Sevda Erginci'den aşk bombası!
11 yıl sonra ilk paylaşım!
<p>Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan Ferdi Gezer, araç ile asfalt şantiyesine giderk

Anne Köpek Havlayarak Yavrusu İçin Yardım İstedi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Engelli ve sokağa terk edilmiş kediler "güzellik"te yarıştı

Dünyada ilk kez Türkiye'nin Otomobili'nde kullanılacak! İşte ilklerin ve enlerin arabası...