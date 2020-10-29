Ankaragücü koronavirüs gölgesinde Galatasaray maçına hazırlanıyor

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleri ile başladı.
Antrenmanda sprint çalışması yapan futbolcular, ardından sınırlı alanda pozisyon oyunu oynadı. İdmanın ana bölümünde tam saha taktik çalışması gerçekleştirilirken, antrenman duran top çalışması ile sona erdi.
Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri gereği karantinada olan futbolcular, antrenmanda yer almadı.
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