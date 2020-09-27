Ankaragücü, Konyaspor ve Denizlispor Luc Castaignos'un peşinde

4 yıl önce Galatasaray'ın kapısından dönen Hollandalı golcü Luc Castaignos, Süper Lig ekipleri Ankaragücü, Konyaspor ve Denizlispor'un gündemine geldi. 28 yaşındaki futbolcunun bonservisinin elinde olması transferin önünü açıyor.

Yaz ayı transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala özellikle Anadolu kulüplerin kadrolarını güçlendirme adına yaptığı takviyeler dikkat çekmeye başladı.



CASTAİGNOS SAVAŞI

Kayserispor’un Lennon’ı, Sivasspor’un Max Gradel’i, Fatih Karagümrük’ün Biglia gibi tecrübeli isimleri Süper Lige getirmesi alkış toplarken Ankaragücü, Konyaspor ve Denizlispor’un Luc Castaignos’un peşine düşmesi taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. Geçmişinde İnter, Twente, E.Frankfurt ve Sporting Lisbon formaları giyen 27 yaşındaki forvetin üç kulüp tarafından istendiği öğrenilirken, Hollandalı yıldızın başkent ekibi Ankaragücü’ne daha sıcak baktığı ifade edildi.

ANKARAGÜCÜ DAHA İSTEKLİ

Kiralık olarak gelen ve sezon biter bitmez Dinamo Kiev’e geri dönen Gerson Rodriges’i kaybeden, İlhan Parlak’ı ise Kayserispor’a kaptıran Ankaragücü’nün Bolingi’nin yanına Castaignos’u düşündüğü anlaşılırken, ileri uçta sıkıntı yaşayan Denizlispor ve Konyaspor’un da tecrübeli forvet için girişimlerini sürdürdüğü kaydedildi.

OYUNCU BEDAVA

2016 yılında Galatasaray’ın kapısından dönen Castaignos’un bonservisinin elinde olması büyük bir avantaj olarak görülüyor.

(Diriliş Postası)