Ankaragücü, Idriz Voca'yı başkente getirdi

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da sakatlık kabusu Galatasaray'da sakatlık kabusu Başakşehir maçında sakatlanan Saracchi, Hajduk maçını kaçıracak, Fener derbisine yetişmesi de zor görünüyor. Sol bekte görev yine Linnes'in olacak.

Fener'in 5 milyon euroluk teklifini reddettiler Fener'in 5 milyon euroluk teklifini reddettiler Fenerbahçe, Zamalek'in genç golcüsü Mostafa Mohamed için Mısır ekibine 5 milyon euro önerdi. Ancak teklif reddedildi. Samatta için Aston Villa'yla görüşülüyor.

Uğurcan için kıran kırana pazarlık! Sonraki satıştan pay şartı Uğurcan için kıran kırana pazarlık! Sonraki satıştan pay şartı Kalecisi Edouard Mendy'yi Chelsea'ye kaptıran Fransız ekibi Rennes, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 12+3 milyon euro + sonraki satıştan pay teklifi sundu. Bordo-Mavili ekip 25 milyon euro talep ediyor ancak sonraki satıştan pay oranı yüzde 20 seviyelerine çekilirse bonservis bedeli 20 milyon euro civarlarına inebilir.

Beşiktaş'ta Santon ısrarı sürüyor Beşiktaş'ta Santon ısrarı sürüyor Sağ bek transferinde Antalyaspor'un Milli oyuncusu Nazım Sangare'yi ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Siyah-Beyazlılar, Gökhan Gönül'den boşalan bu bölgeyi doldurmak için yoğun mesai harcıyor.

Yeni sezonda bambaşka bir Falcao Yeni sezonda bambaşka bir Falcao Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, yeni sezona bambaşka bir seviyede başladı.