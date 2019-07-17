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  3. Ankaragücü iç transferde 5 futbolcusuyla sözleşme imzaladı

Ankaragücü iç transferde 5 futbolcusuyla sözleşme imzaladı

Ankaragücü iç transferde 5 futbolcusuyla sözleşme imzaladı

MKE Ankaragücü, Korcan Çelikay ve İlhan Parlak ile 2 yıllık, Sedat Ağçay, Mehmet Sak ve Aydın Karabulut ile 1’er yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden kulübümüz, iç transferde Korcan Çelikay ve İlhan Parlak ile 2 yıllık, Sedat Ağçay, Mehmet Sak ve Aydın Karabulut ile 1’er yıllık sözleşme imzaladı.

Toplu imza töreninde Kulüp Genel Müdürümüz Seyit Ali Doğan ve Sportif Direktörümüz Adnan Erkan yer aldı.

Ankaragücü’nde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten kaptanımız Sedat Ağçay, burası benim ailem. Yine sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

Bu forma altında 2 şampiyonluk yaşadığını belirten kaptan Korcan Çelikay, “Süper Lig’de daha üst seviyelerde olmak istiyoruz” diye konuştu.

İlhan Parlak: “Ankaragücü ile eskiden gelen bir bağım var. Burada kalmaktan dolayı mutluyum”

Mehmet Sak: “Çok çalışarak iyi bir sezon geçireceğiz”

Aydın Karabulut: “İyi bir kamp dönemi geçirip hem kendi açımdan hem kulübüm açısından verimli bir sezon yaşamak istiyorum”

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