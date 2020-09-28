Ankaragücü forvetini buldu: Torgeir Börven

Transfer döneminde yaşadığı sıkıntıları atlattıktan sonra birçok ismi kadrosuna katan Ankaragücü, takviyeye devam ediyor. Başkent temsilcisi, Norveç Gol Kralı Torgeir Börven’i kadrosuna katacak. Geçtiğimiz sezon Odds forması altında gösterdiği performansla Norveç’te gol kralı olan ve ardından Rosenborg’e transfer olan Börven’le görüşen Ankaragücü Yönetimi, bu futbolcuyla anlaşmaya vardı. Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth’un yakaladığı çıkış nedeniyle forvet transferi için Norveç’e yönelen Ankaragücü, geçtiğimiz sezon Norveç’te Odds forması altında 33 maçta 21 gol atan ve ardından Rosenborg’un yolunu tutan Börven’le görüşmelere başladı. Rosenborg, UEFA Avrupa Ligi’nde Alanyaspor ile karşı karşıya gelirken, Börven bu maçta forma giymemişti.
268 MAÇTA 91 GOL 25 ASİST
Norveç’te Odds, Odd Grenland ve Valerenga formalarını giydikten sonra gösterdiği çıkışla dikkatleri üzerine çeken Torgeir Börven, daha sonra Hollanda Ligi ekiplerinden Twente’ye transfer oldu. Hollanda’nın ardından tekrar Norveç’e geri dönen Börven, 1 sezon Brann forması giydikten sonra Odds’un yolunu tuttu. Odds forması altında 33 maça çıkan ve 21 gol atan yıldız oyuncu, sezonu gol kralı olarak tamamladı ve ülkenin en önemli ekiplerinden Rosenborg’a transfer oldu. Golcü transferi için Norveç’e yönelen Ankaragücü, yakaladığı başarılı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Börven’le görüşmelere başladı ve bu futbolcuyla anlaşmaya vardı. Kariyerinde çıktığı 268 maçta 91 gol atan ve 25 de asist yapan Börven’in Ankara’ya gelerek Başkent temsilcisiyle resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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